Der Hamburg Pride 2024

× Erweitern Foto: M. Rädel Amanda Cox Amanda Cox (links)

Expand Foto: M. Rädel Hamburg Pride, CSD, Hamburg, queer, Kirche Auch die Kirche macht mit! Hier sind alle Veranstaltungen: www.hamburg-pride.de/pride-week

Hamburg feiert seit dem 27. Juli den „Hamburg Pride“. Natürlich auch mit dem CSD-Straßenfest an der Binnenalster. Das ist für den 2. bis 4. August geplant; Höhepunkt der „Pride Week“ ist die CSD-Demo am 3. August.

Queere Vereine, Initiativen und Gruppen aus der Community organisieren vom 27. Juli bis 4. August diese „Pride Week“. Das freut auch die Promis! Dragqueen Amanda Cox zum Beispiel: „Der Hamburg Pride ist mein persönliches Finale einer großartigen Woche voller Infoveranstaltungen, Events und allem rund um die LGBTIQ*-Community. Hier kommt Hamburg zusammen und zelebriert queeres Sein, aber steht auch zusammen gegen rechte Politik.“

Wichtige Tage in langer Tradition: Denn jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. Mehr zum Fest vor dem Rathaus findest du hier: www.maenner.media/regional/hinnerk/aura-dione

UPDATE: Leider kam es zu einem queerfeindlichen Angriff in Hamburg