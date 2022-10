Der Leberwurst und seine Freunde

× Erweitern Foto: M. Rädel Klub, Party, Techno

Discoteca Queer

"Yo, come on, move this!" Am Samstag wird in Göttingen queer gefeiert – freu dich auf Pop und Eurodance de luxe.

DJ Leberwurst – bekannt von Nina-Queer-Partys und der GÖ Crazy – wird am kommenden Samstag bei der „Discoteca Queer – Die Party zu 25 Jahren Kulturtage“ loslegen. Unterstützt wird er dabei von M.A.R.C. und chris*rah. Los geht es am 15. Oktober im Freihafen (EinsB) in der Nikolaistraße 1 b in Göttingen ab 22 Uhr.

Über das Event wird auf Social Media verraten: „Die Queeren Kulturtage, bisher bekannt als LesBiSchwule* Kulturtage, finden zum 25. Mal statt. Das wollen wir feiern und nach einer langen Zeit der Entbehrung wieder zusammenkommen! Der Klub hat einen ebenerdigen Zugang und ist somit rollstuhlgerecht zugänglich.“ www.facebook.com/goettingen.crazy