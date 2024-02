Der „REVOLVER CLUB“ öffnet seine Pforten

Foto: M. Rädel Hafen Hamburg Der Hamburger Hafen ist Sehnsuchts- und Partyort

Und zwar im Hafenbahnhof an der Großen Elbstraße 276. Am 16. Februar ist es so weit, die Hanse-Indie-Partyszene kommt ab 21 Uhr zusammen, um zu rocken und zu feiern.

„Was die Tower Bridge für London ist, das ist der REVOLVER CLUB für die Hamburger Indie-Szenerie“, wird in diesem Zusammenhang Jan Müller von Tocotronic zitiert.

Und auch Thees Uhlmann (Tomte) soll ein Fan sein, „Ich finde, was Günther Netzer für stilvollen Fußball und Analyse war, das ist der REVOLVER CLUB immer noch für sehr stilvolle und coole Indie-Partys!“, soll er gesagt haben. Mitte Februar kannst du dir dein eigenes Urteil bilden ... Und: Der Eintritt ist frei!