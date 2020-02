Die Familie tut was gegen HIV und Aids!

Foto: Hein & Fiete Die Hein & Fiete Safety Crew im Einsatz

Viel hilft viel! So lautet daher auch in diesem Jahr das Motto von Hamburgs queerster Spendengala, die alles andere ist, als eine Gala. Feiern für den guten Zweck at it's best!

„Bei uns wird es ein Spendenabend voller Evergreens, prominenten Gesichtern aus der Hamburger Szene und natürlich dem wunderbaren Charme der schwulsten Bar auf St. Pauli.An diesem Tag werden wir zusammenkommen, um Hand in Hand mit Leuten aus allen Bereichen der Szene.“

Alle Mitarbeitenden vom Türsteher über das Tresenpersonal bis zu DJ Tobice an den Plattentellern verzichten auf ihren Lohn und das Trinkgeld – beides landet im Spendentopf. Ebenso wird das gesamte Eintrittsgeld automatisch zur Spende: Gästeliste? Vergiss es!

Und wenn du eh schon da bist, dann denk darüber nach, wie schnell du sieben Euro für eine Schachtel Kippen parat hast, oder bei Starbucks gleiches Geld für heißes Wasser mit Milchschaum raushaust. Die Jungs von Hein & Fiete freuen sich über den Inhalt deiner Spendierhosen. Ob so doppeldeutig wie sich das gerade liest, probierst du heute ab 22 Uhr einfach selber aus. Have fun!

21.2., Wunderbar Hamburg, Talstr. 14, Hamburg, S Reeperbahn, 22 Uhr, www.wunderbar-hamburg.de