Winter? Sauna! Die Nordbären Hamburg laden ein

„Putzt Eure Badeschlappen, bügelt Eure Handtücher und vergesst die Badehosen zu Hause!“ Die Nordbären Hamburg wollen euch im winterlichen Hamburg brummen, nein, schwitzen lassen.

„Das bärige Wochenende beginnt verschwitzt und verspielt in unserer Stammsauna, der Dragon“, so das Team der Nordbären auf Social Media. „Am 19.1.24 gehts los. Der Spaß beginnt bereits um 12 Uhr! Den Eintritt zahlt Ihr direkt an der Kasse.“ Der sexy Bärentreff findet immer am ersten Freitag eines Monats statt. Wir wünschen viel Spaß!

19.1., „Big, Bigger, Bear“, Dragon Sauna Hamburg, Pulverteich 37, Hamburg, 12 Uhr, www.dragon-sauna.com, nordbaeren-hamburg.de