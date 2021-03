„Echte Vielfalt ÜBERALL #ZeigFarbe“

× Erweitern LSVD SH

Der LSVD Schleswig-Holstein hat eine Sichtbarkeitskampagne ins Leben gerufen, die auch auf die besonderen Härten der Pandemie für nichtheterosexuell Lebende aufmerksam machen soll:

„Die Corona-Pandemie verstärkt die Verletzlichkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*) besonders. Die Gefahr von Gewalt und Anfeindungen, der LSBTI* in familiären Bereichen oder in Geflüchtetenunterkünften ausgesetzt sind, wächst dramatisch an. Zusätzlich finden Beratungs- und Unterstützungsangebote derzeit durch die Beschränkungen nicht statt - Rückzugsräume und Selbsthilfegruppen fehlen. Auf diese prekäre Situation möchten wir mit der Kampagne #ZeigFarbe aufmerksam machen und zu Solidarität aufrufen. Alle Menschen können sich an der Aktion beteiligen. Wer ein Plakat sieht, kann sich davor fotografieren und das Foto mit dem Hashtag #ZeigFarbe in den sozialen Medien teilen. Gemeinsam wollen wir so im ganzen Norden ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts setzen“, so Andreas Witolla aus dem Landesvorstand.

Gleichzeitig wirbt der LSVD für die Teilnahme am 2014 entstandene Aufklärungsnetzwerk „Echte Vielfalt“, denn „in kleineren Städten und ländlichen Gemeinden steckt das Thema Akzeptanz von LSBTI* noch in den Kinderschuhen. Lesben, Schwule, sowie trans*- und intergeschlechtliche Menschen sind jedoch auch hier Teil der Gesellschaft und brauchen Räume zum Austausch und Unterstützungsangebote.“

Echte Vielfalt – die Initiative

LSVD SH

Seit 2014 im Kieler Landtag einstimmig (!), da war die AfD noch nicht vertreten, der „Aktionsplan für die Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten des Landes Schleswig-Holstein“ beschlossen wurde, hat sich viel getan. Über 40 Mitglieder, darunter Kreise und Städte des nördlichsten Bundeslandes aber auch die Westküstenklinken, die Universitäten in Flensburg, Kiel, Lübeck, ebenso die Fachhochschulen, die Türkische Gemeinde, die AOK Nordwest, der Schleswig-Holsteinische Fußballverband vernetzen sich in der Initiative „Echte Vielfalt“ und entwickeln Konzepte, um der Diskriminierung von LGBTIQ* entgegenzuwirken.

