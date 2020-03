ElphiAtHome für alle und kostenlos

Konzertaufnahmen, Kinderaufführungen sowie Hausführungen per Videostream verbergen sich hinter dem Hashtag #ElphiAtHome, der das schon bestehende #safeandsound Notprogramm der europäischen Konzerthäuser um spannenden, kostenlosen Content erweitert.

#ElphiAtHome • Elbphilharmonie und Laeiszhalle digital

Klassik und Konzerte und ein Rundgang durch die Elbphilharmonie sind erst einmal Geschichte. Aber nur in der analogen Welt, denn Hamburgs Konzerthäuser gehen online:

„Über #ElphiAtHome spielen wir über unsere Kanäle ein vielfältiges Programm aus, zu dem virtuelle Hausführungen ebenso gehören wie halbstündige Konzerte in kleinen Besetzungen, die wir aktuell im leeren Großen Saal der Elbphilharmonie mit unseren ferngesteuerten Kameras aufnehmen. Auch das Education-Angebot der Elbphilharmonie verlagert sich ab der kommenden Woche im Rahmen des Möglichen in den virtuellen Raum. Weitere Ausgaben der beliebten »Elbphilharmonie Sessions« – schön produzierte, exklusive Clips mit ausgewählten Musikern, die in den vergangenen Monaten bei uns gastiert haben – werden ebenfalls nach und nach das Programm bereichern.“

Programm und Info

#safeandsound • die besten Konzerte der Geschichte in deinem Wohnzimmer

Gemeinsam öffnen die Konzerthäuser der EU – European Concert Hall Organisation (ECHO) –angesichts der Schließung des Betriebes ihre Archive. Ob Concertgebouw Amsterdam, Konserthuset Stockholm oder L’Auditori Barcelona:

Täglich um 20 Uhr veröffentlicht ein anderes Haus einen Konzertmitschnitt, der dann von allen ECHO-Häusern auf ihren Facebook-Seiten geteilt wird. So rücken die Konzerthäuser zusammen Die Übertragung startet täglich um 20 Uhr auf Facebook, kann aber zumindest aktuell auch später noch auf der Seite der Elbphilharmonie HIER angeschaut werden.