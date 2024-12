Endlich ist es da!

× Erweitern Foto: krenkler.eu Amanda Cox, Buy Buy – St. Pauli

„Buy, Buy – St. Pauli“, das Buch von CP Krenkler über die sündige Meile der Hansestadt, ist Ende November erschienen.

Hamburger*innen wie die Dragqueen Amanda Cox (Bild oben) und Pastor Sieghard Wilm, der in der dem Kiez seinen Namen gebenden Kirche (St. Pauli Kirche) arbeitet sowie der katholische Priester von St. Joseph (kleines Bild rechts) verraten hier in persönlichen Essays etwas vom Leben und Zauber des berühmten Teils der Hansestadt. Das bunte Buch „Buy, Buy – St. Pauli“ sei zugleich „Liebeserklärung an den Stadtteil, aber auch ein Dokument der Wut über eine fehlgeleitete Stadtentwicklung“. Trotzdem ein sehr schönes Geschenk für alle, die Hamburg vermissen oder lieben. Wir legen es Dir hiermit ans Herz. krenkler.eu/buy-buy-st-pauli

× Erweitern Foto: krenkler.eu Wilde Jungs, Olivia Jones, Buy Buy – St. Pauli

