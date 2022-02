Falk Richter trifft Édouard Louis

Einen Tag vor der Deutschsprachigen Erstaufführung von Édouard Louis’ Roman „Die Freiheit einer Frau“ sprechen der Autor und der Regisseur Falk Richter über das Buch, das Ende 2021 auf Deutsch erschien.

× Erweitern Foto: Jan Zappner / CC BY 2.0 / wikimedia Falk Richter. Foto: By Jan Zappner / CC BY 2.0, Link

Foto: Jerome Bonnet / modds Édouard Louis

Nun ist sie zurück, die soziale Klasse. Doch bevor dieser nostalgisch anmutende Begriff auch in Deutschland wieder entstaubt wurde, entdeckten französische Intellektuelle und Soziologen wie Édouard Louis, Didier Eribon und Geoffroy de Lagasnerie das Phänomen der Klasse wieder neu. Bereits in seinem autobiographischen Debüt „Das Ende von Eddy“ erzählt der Shootingstar der französischen Literaturszene Édouard Louis, der im Arbeitermilieu in der französischen Provinz aufwuchs, basierend auf seiner eigenen Lebensgeschichte von alltäglicher Gewalt, sozialer Ungerechtigkeit und Ausgrenzung.

Édouard Louis wurde 1991 geboren. »Das Ende von Eddy« sorgte 2015 für großes Aufsehen und wurde zu einem internationalen Bestseller. Sein zweiter Roman »Im Herzen der Gewalt« erschien 2016. Édouard Louis’ Bücher erscheinen in 30 Ländern. Im Sommer 2018 war er Samuel-Fischer-Gastprofessor an der Freien Universität Berlin, wo er den Begriff der „konfrontativen Literatur“ prägte.

× Erweitern Foto: Denis „Kooné“ Kuhner Die Freiheit einer Frau / Paul Behren, Eva Mattes Paul Behren und Eva Mattes, Ensemble Deutsches SchauSpielHaus

➡️ Die Lesung findet am 4. März ab 19:30 Uhr in französischer und deutscher Sprache statt. Das Gespräch führen Édouard Louis und Falk Richter auf Englisch. Am 5. März ist „Die Freiheit einer Frau“ in der Fassung und der Regie von Falk Richter u. a. mit Eva Mattes und Josefine Israel in der Rolle der Mutter in deutschsprachiger Erstaufführung im SchauSpielHaus zu sehen. Weitere Vorstellungen sind am 8. und 19. März, sowie am 16. April geplant.

