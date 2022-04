Foto: Marc Sternberg

Es ist Frühling – endlich! Wenn die Osterglocken und Krokusse wieder blühen, die Sonne sich in ihrer vollen Wärme zeigt, wir mit geschlossenen Augen in den Himmel gucken und tief einatmen, spüren wir den Frühling kommen.

Mit diesem Gefühl startet der Überseeboulevard in der HafenCity in die neue Saison. Am 30. April von elf bis sechs Uhr gibt es ein unterhaltsames Event für Groß und Klein: Frühlingserwachen auf dem Überseeboulevard – Livebands auf der Bühne, FoodTrucks mit kulinarischen Köstlichkeiten, der bekannte Langschläferflohmarkt, Blumendekoration und SCHULZE OUTDOOR LIVING mit der neuen Kollektion von Garten- und Balkonmöbeln. Der Überseeboulevard ist eine charmante Einkaufsstraße im Herzen der HafenCity. Mit den rund 30 vornehmlich inhabergeführten Geschäften und Restaurants zeigt sich der moderne Stadtteil zwischen Hafen und City hier von seiner persönlichsten Seite.

30.4., Überseequartier-Nord, HafenCity, 11 – 18 Uhr, Infos: www.überseequartier-nord.de / www.langschläfer-flohmarkt.de