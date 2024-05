Mal ganz andere Grooves ...

× Erweitern Foto: Freepik / @Racool_studio

Unter anderem im Hamburger Mojo und im Hansa 48 in Kiel wird im Mai die Veröffentlichung von „Our Label Records Vol. 1“ gefeiert. Eine musikalische Zeitreise aus zwanzig Jahren Musiklabelgeschichte, die #mensch sich gönnen sollte.

Die CD reiht Perle an Perle, etwa The New Mastersounds mit dem Klassiker „Give Me A Minute" (Part 1)“, The King Rooster mit „Smudgin“ sowie „Soul Woman“ von Wake&Bake! und „Song 2“ (feat Nora Kinga Becker) von Diazpora. Das wird auch live gefeiert, am 17. Mai in Berlin (Panke), am 21. Mai in Kiel (zusammen mit Principles of Joy (großes Bild ganz oben), mehr zu der Band hier: www.maenner.media/dancefloor), am 31. Mai in Hamburg und am 8. Juni in Bremen (Die Komplette Palette). ourlabelrecords.com

