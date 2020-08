GAY im Park? Mit Bingo, Lyp Sinc Battle und Herzblatt!

Hollywood Tramp lädt am 25. August zur ersten GAY in diesem Jahr. Da das Wetter gerade rumzickt, ist es gut, dass das Motto „in the park“ keine Outdoor-Location meint, sondern die Deko im Docks.

Ist zwar Strand, geht aber auch im Park, oder? Hollywood Tramp

Am besten hat natürlich die Mutti von dat Janze ihr Partykonzept zusammengefasst. Hollywood-Berry freut sich

„Komplett bestuhlt mit 350 Plätzen bestehend aus Hollywood Schaukeln, Betten, Sofas, Sitze und mehr. Um 20 Uhr ist Einlass, um 20:30 Uhr starten wir unser großartiges Programm mit Lip Sync Battle, All Stars Bingo, Gay Herzblatt, DJ Sets & Shows. Plus: die Daddysboys After Hour ab Mitternacht.“ Hollywood Tramp auf Facebook

Alle Covid-19-Regeln werden selbstverständlich eingehalten – besondere Zeiten brauchen besondere Events. Neben der flauschigen Strandnixe vom Foto eben, sind Barbara Fox (Bingo) und Nicki Dynamite (Shows) mit von der Parkpartie. Wer Bingo spielen will, oder sein Bingo in der Liebe bei „Gay Herzblatt“ finden will, kann sich vor Ort dafür melden.

15.8., „GAY – Glory an Youth“ in the Park, Docks, Spielbudenplatz 19, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, Vorverkauf HIER