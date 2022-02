Die Party für alle männer*, die gerne Sex mit männer*n haben in Rendsburg. Gerade erst haben die Behörden die Swingerparty in der Eroticworld in der Friedrich-Voß-Straße durchgewunken, da steht schon die nächste, diesmal für unsere Zielgruppe spannende Veranstaltung an. 2G+ ist angesagt, dafür locken für 15 Euro ein Abend voller Spaß mit jeder Menge Spielmöglichkeiten im weitläufigen Erotik-Shop und -Kino. Ab 20 Uhr gehts los!