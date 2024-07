Gedenken an queere Nazi-Opfer

× Erweitern Foto: David Renz

Ab diesen Freitag können Ausstellungsbesucher*innen mehr erfahren über das oft vergessene Leid der LGBTIQ*-Community, die sich lange verstecken musste und und oft genug umgebracht wurde.

Auf Initiative von Falko Droßmann ist sie nun vom 19. Juli bis zum 4. August in Hamburg, im 3. OG des Jupiters (Mönckebergstraße 2 – 4), zu sehen. Die Wanderausstellung „gefährdet leben. Queere Menschen 1933 – 1945“ öffnet am Freitag um 19 Uhr, eine Anmeldung ist erwünscht (falko.drossmann@bundestag.de). Sie knüpft an das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2023 im Deutschen Bundestag an, bei dem 2023 erstmals die queeren Opfer im Fokus standen. Sie ist in fünf Themeninseln aufgeteilt, die die damalige Zeit mit unterschiedlichen Schwerpunkten nachzeichnen.

1. Zerschlagung der queeren Infrastruktur (Schließungen von Lokalen, Einstellung von Zeitschriften, Selbstauflösung von Vereinen, Zerschlagung von Freund*innenkreisen, Institut für Sexualwissenschaft von Dr. Magnus Hirschfeld)

2. Ausgrenzung und Entgrenzung (Gesellschaftliche Ächtung, Willkür und Terror, Fangnetze des Rechts)

3. Selbstbehauptung und Eigensinn (Netzwerke, Maskierungen, Flucht in den Tod, Emigration)

4. Haftgründe und Haftorte (Gefängnis und Zuchthaus, Konzentrationslager, Ausschluss aus der Volksgemeinschaft)

5. Leben nach 1945 (Opfer unter Vorbehalt, Diskriminierung und Verfolgung, Emanzipatorische Neuanfänge, Handlungsräume)

