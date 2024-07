Gegen den Hass!

×

× Erweitern Foto: Freepik „Wir sind davon überzeugt, dass wir zusammen mit dir gegen Hassgewalt vorgehen und gleichzeitig ein Umfeld schaffen können, dass von Respekt, Akzeptanz und Inklusion geprägt ist.“

Auf Social Media wird auch der hinnerk immer wieder Opfer von feigem Hass im Netz. Kotzende Smileys sind noch das Harmloseste, was uns auf unserer hinnerk-Facebook-Seite „begrüßt“. Aber auch sonst ist das Klima queerfeindlicher geworden.

Expand „stop-the-hate.de ist deine Informationsbasis. Diese soll dir Transparenz und Information über deine dir zustehenden Rechte geben und auf Interaktionen mit der Polizei vorbereiten.“

„Da die kürzlich veröffentlichten Fallzahlen im Bereich der Hasskriminalität gegen queere Menschen auf einem neuen, beunruhigenden Höchststand sind, ist es Zeit zu handeln“ so das LGBTIQ*-Netzwerk für Mitarbeitende in Polizei, Justiz, Zoll und der Ordnungsbehörden VelsPol Schleswig-Holstein e.V. dazu.

Im Juli startete daher „STOP the HATE“, die Präventions- und Empowerment-Kampagne gegen Hate Crime in Bezug auf queere Menschen in Schleswig-Holstein. Schriftlich verriet dazu Tobias Kreuzpointner, Vorstandsmitglied von VelsPol Schleswig-Holstein e.V., Folgendes: „Die Hauptziele unserer Kampagne sind die Empowerment-Bemühungen innerhalb der LSBTIQ*-Gemeinschaft zu stärken und das Bewusstsein für Hasskriminalität gegen LSBTIQ*-Personen durch Präventionsarbeit zu schärfen. Unsere Kampagne wird eine Vielzahl von Maßnahmen umfassen, darunter Aufklärungsveranstaltungen und Workshops für lokale queere Gemeinschaften sowie Sensibilisierungsmaßnahmen auf den queeren Veranstaltungen in Schleswig-Holstein“, so der Aktivist. „Darüber hinaus beabsichtigen wir, an berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein Sensibilisierungs-Workshops in Bezug auf Hasskriminalität durchzuführen. Wir sind davon überzeugt, dass diese vielschichtige Herangehensweise es uns ermöglichen wird, effektiv gegen Hassverbrechen vorzugehen und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, dass von Respekt, Akzeptanz und Inklusion geprägt ist.“ stop-the-hate.de

Wir sind auch auf Instagram: