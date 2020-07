Gesicht zeigen! Hamburg zeigt Flagge 2020

Dennis aka Valery Pearl und DJ Sunshine

Gesicht zeigen durch kreative Gesichtsbedeckung. Mit dieser Idee als Sharepic-Kampagne, wollen „Hamburg zeigt Flagge“ und hinnerk möglichst viele Hamburger*innen dazu bewegen, Zeichen für queere Sichtbarkeit zu setzen. Mit prominenter Unterstützung!

Weil in diesem Jahr die Pride Week und die Demonstration am 1.8.2020 auf Grund der Corona-Pandemie leider nicht wie gewohnt stattfinden können und das Strassenfest am Jungfernstieg ausfallen muss, ist es besonders wichtig Flagge zu zeigen. Der offizielle Flaggenbeauftragte von Hamburg Pride, Oliver Greve hat dafür die „Hamburg zeigt Flagge“-Community-Maske herstellen lassen und zusammen mit hinnerk bereits einige Vertreter*innen der queeren Community gewinnen können, die Fotos von sich und Maske einsendeten und über ihre Social-Media-Kanäle teilten.

× Erweitern Hamburg zeigt Flagge – die Community-Maske

Leder-1

Euer Part: Gesicht zeigen durch Gesichtsbedeckung!

Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg

Das ist auch genau der Auftrag, der nun an euch gespielt wird: Sendet uns Bilder mit euren queeren Community-Masken in der Öffentlichkeit und beweist so, dass ihr echte Allys von mehr Sichtbarkeit queerer Anliegen im öffentlichen Raum seid. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr die Bilder postet und uns zusätzlich einen Screenshot zukommen lasst.

Wer noch keine eigene Maske mit Regenbogen, Einhörnern, Fetischmotiven, usw. sein Eigen nennt: Eine große Auswahl ist unter anderem bei Leder-1.de erhältlich. Mit dem Kauf wird die Akademie Waldschlösschen unterstützt.

Unter allen Einsender*innen verlost Oliver Greve drei der limitierten „Hamburg zeigt Flagge“-Community-Masken.

Mail an flagge@hamburg-pride.de

Einsendeschluss ist der 18. Juli und der Rechtsweg wie immer ausgeschlossen. Alle Teilnehmer*innenfotos werden außerdem über Social-Media geteilt, um so möglichst viele Privatpersonen und Geschäfte in Hamburg dazu aufzurufen, vom 24. Juli bis 3. August Zeichen zu setzen und ihre Wohnung oder ihre Geschäftsräume mit Regenbogenfahnen zu schmücken.

Oliver Greve, Flaggenbeauftragter von Hamburg Pride

„Je mehr Flaggen in unserer Stadt gehisst werden, desto mehr Lesben und Schwule, trans* und intergeschlechtliche Menschen werden sich dadurch gesehen und wertgeschätzt fühlen. Es ist in dieser herausfordernden Zeit für Lesben und Schwule, für trans* und intergeschlechtliche Menschen besonders wichtig, sichtbar zu sein und sichtbar zu bleiben. Seid dabei, unterstützt unsere Aktion und zeigt Flagge!“ Hamburg zeigt Flagge

Flaggen gibt es in verschiedenen Größen bei der Aidshilfe in der Langen Reihe 30 und ganz bequem im Onlineshop. Fünf Prozent Rabatt gibt es dort als besondere Aktion zur Unterstützung von „Hamburg zeigt Flagge“ ab neun Euro Einkaufswert mit dem Code „CSD20FAHNE5“