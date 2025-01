„Giant Welcome Club“-Party im Uebel & Gefährlich

× Erweitern Foto: Freepik / senivpetro Bär, Bart, Erotik

In einigen Tagen lockt eine schwule Bärenparty in den Hamburger Hochbunker, der mittlerweile eine DER Adressen unserer schönen Stadt ist. Uebel & Gefährlich ist er nur vom Namen her.

Am 17. Januar, also am Freitag nächste Woche, steigt hier hier im Uebel & Gefährlich die „Giant Welcome Club“-Party der Nordbären Hamburg. Dazu verraten die Veranstalter auf Social Media: „Der legendäre Willkommensabend der Nordbären für Bears & Friends im Hamburger Hochbunker startet um 21 Uhr. DJ harry.h aus Berlin wird mit seinen Beats aus allen Epochen für den musikalischen Antrieb sorgen, sodass selbst das schüchternste Bärchen seine Tatzen im Takt der Musik bewegen wird. Trefft alte Freunde und begegnet neuen, genießt einen Drink zusammen, vergesst die Zeit und habt einen superschönen Abend.“ Wir vom hinnerk wünschen viel Spaß!

17.1., „Giant Welcome Club“-Party, Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, Hamburg, 21 Uhr

