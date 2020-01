Glanz & Gloria & Poletto

Foto: Palazzo

In Deutschland treffen sich 1990 Bernhard Paul, Hans-Peter Wodarz und Alfons Schuhbeck und stellen in München neben das Roncalli-Zirkuszelt von Bernhard Paul ein Spiegelzelt, in dem sie die Dinnershow PANEM ET CIRCENSES präsentieren. Der Rest ist sozusagen Geschichte, inzwischen ist PALAZZO ein Paradebeispiel dessen, was ein ganzes erfolgreiches Genre im Veranstaltungsgewerbe geworden ist: Erlebnisgastronomie.

Bei PALAZZO wird dafür teilweise als „verstaubt“ geltende, aber über Jahrhunderte entwickelte und gepflegte sogenannte Kleinkunst wie Artistik oder Magie in einer ebenfalls schon mehr als 100 Jahre alten besonderen Form von Veranstaltungsort, dem Spiegelpalast mit ausgezeichneten Menüs der besten Köche und Köchinnen der Republik zu einer unglaublich dichten Sinneserfahrung verwoben.

× Erweitern Foto: Palazzo Palazzo

In diesem Jahr ist das Vier-Gänge-Menü von Hamburgs Starköchin Cornelia Poletto kreiert worden, über die Bühne und durchs Publikum jagen unter anderem die Zauberkünstler Zahir Circo alias Kike Aguilera und Xevi Casals, und – er ist der hinnerk Redaktion glücklicherweise nur im übertragenen Sinne ins Auge gesprungen – der englische Artist Jon Young. Noch bis März 2020 kann man sich diese großartige Show anschauen und auch ein zweiter Besuch lohnt, denn wir garantieren, dass dein Gehirn dermaßen geflasht ist, dass beim ersten Mal sehr viel an dir vorbeigelaufen, getanzt, gewirbelt ist.

www.palazzo.org