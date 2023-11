Gottesdienst und Umtrunk zum Welt-AIDS-Tag

× Erweitern Foto: M. Rädel Kirche

Foto: M. Rädel Keith Haring (1958 – 1990), ein prominentes AIDS-Opfer

Am Vorabend des 2023er-Welt-AIDS-Tags erwartet dich eine ungewöhnliche und schöne Veranstaltung. Musik, Community und Religion in einer erbauenden Verbindung.

„Welt-AIDS-Tag 2023 – Leben mit HIV: Anders als du denkst!“ am 30. November lässt dich erinnern und freuen!

Denn Hein & Fiete, der schwule Checkpoint, Pastor Ralf T. Brinkmann, der schwule Männerchor Schola Cantorosa und Pastor Thomas Lienau-Becker laden am 30. November zu einem Gottesdienst in die Heilige Dreieinigkeitskirche am St. Georgs Kirchhof am Hauptbahnhof (www.stgeorg-borgfelde.de) ein. Anschließen kann #mensch bei einem Beisammensein bei Hein & Fiete (www.heinfiete.de) zusammenkommen. Eine schöne und wichtige Sache, gute Vibes am Vorabend des „Welt-AIDS-Tags“, der seit 1988 zum Gedenken an die Opfer der einst tödlichen Bedrohung erinnert, für Sichtbarkeit und Zusammenhalt steht und uns allen die Chance gibt, die Aids-Hilfen zu unterstützen: Einfach die roten Schleifen kaufen!

30.11., „Welt-AIDS-Tag 2023 – Leben mit HIV: Anders als du denkst!“, Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag, 18:30 Uhr, St. Georgskirche, St. Georgs Kirchhof, anschließend Umtrunk bei Hein & Fiete, Pulverteich 21, 200 99 Hamburg