Queere Stücke im Ohnsorg-Theater? Deine Chance!

Mit dem Autor*innenwettbewerb GROSSE FREIHEIT SCHREIBEN will das Ohnsorg-Theater dazu ermutigen, sich kreativ mit aktuellen gesellschaftlichen Themen Norddeutschlands zu beschäftigen. Es fehlt an aktueller regionaler Dramatik. Bis Ende November wird der Wettbewerb per Crowdfunding vorbereitet.

Im Rahmen einer langen Lesenacht sollen die Geschichten, die unsere Zeit, die Region und die Menschen mit ihren Träumen, ihren Sehnsüchten, mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch ihrem ganz eigenen Humor, besonders gut repräsentieren, ausgezeichnet werden.

Foto: G2 Baraniak Yared Dibaba und Lara-Maria Wichels im Park Fiction.

Du willst junge Autor*innen im Norden unterstützen?

Das Ohnsorg-Theater muss – verschärft durch die Corona-Pandemie – zur Durchführung des Wettbewerbs finanzielle Unterstützung einwerben. Alle personellen, materiellen und logistischen Kosten sowie die Preisgelder für die drei Gewinnertexte sollen über Crowdfunding gedeckt werden. Als Unterstützer*innen für die Kampagne konnten u.a. Lara-Maria Wichels und Yared Dibaba gewonnen werden. Außerdem konnten renommierte Hamburger Künstler*innen dafür gewonnen werden Werke zum Thema „Literatur in Hamburg“ zu erstellen, die als Dankeschön gegen eine Spende erworben werden können.

Der Wettbewerb soll dann nach erfolgreicher Finanzierung Anfang 2021 starten. Zu Beginn der Spielzeit 2020/2021 werden dann die besten Texte prämiert.

Zum Crowdfunding

Du bist Autor*in aus dem Norden?

Norddeutsche Geschichten prägen seit jeher maßgeblich das Ohnsorg-Theaters, sie machen das Theater unverwechselbar. Aber:

„Im Gegensatz zur früheren Jahren besteht jedoch schon seit einiger Zeit ein Mangel an aktueller regionaler Dramatik für die Bühne. Daher ist es für das Theater so wichtig und notwendig, als Hamburger Institution an der Entwicklung von Autorinnen und Autoren mitzuarbeiten. Und so hatten Anke Kell (Dramaturgin Ohnsorg Studio) und Murat Yeginer (Oberspielleiter Ohnsorg-Theater) schon vor geraumer Zeit die Idee einen Autorenwettbewerb ins Leben zu rufen.“

hinnerk meint, dass eine Geschichte über den Schwulen auf der Hallig oder die Lesbe vom Deich durchaus mal auf die Bühne von Deutschlands bekanntestem Volkstheater gehört. Die Texte können sowohl auf hoch- und plattdeutsch eingereicht werden. Und natürlich kannst du auch ohne Teilnahme am Wettbewerb deine Texte an das Ohnsorg-Theater senden.