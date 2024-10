Buh! Halloween im Uebel & Gefährlich

Expand Foto: M. Rädel Halloween Mehr zum Thema Halloween findest du hier

Warum nicht einfach weiter feiern? Am Tag nach Halloween kannst du dich in Hamburg weiter gruseln – und Kultur genießen. Dafür sorgen unter anderem 69 Eyes, The Other, Nekromantix und Zombeast.

🎃 Los geht es am 1. November um 19 Uhr, danach lockt noch eine Halloween-Party ins Uebel & Gefährlich ... Halloween ist eigentlich die Nacht vor dem 1. November. Die Nacht vor dem christlichen Fest Allerheiligen ist, seitdem im 19. Jahrhundert irische USA-Einwanderer*innen ihre damit verknüpften Bräuche – auch mit heidnischen und keltischen Traditionen vermengt – nach Amerika brachten, eines DER US-Volksfeste. Und seit den 1990ern kam das Gruselfest, inzwischen als „Halloween“ (von All Hallows’ Eve) populär, zurück nach Europa, um dort als Feiernacht der Geister, Magier, Zombies und Hexen zelebriert zu werden. Eines der bekanntesten Symbole, der ausgehölte Kürbis, geht übrigens auf den Herbstbrauch der „Rübengeister“ aus dem deutschsprachigen Europa zurück.

1.11., „Hell Night“, Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, Hamburg, U Feldstraße, 19 Uhr

Wir sind auch auf Instagram: