Hamburg Leuchtfeuer: Teleshopping statt Sommerfest

Foto: Nicolas Vogelsaenger Marmeladen und Pestos. Hausgemacht.

Auch Hamburg Leuchtfeuer muss mangels Großveranstaltungen mit einem Rückgang des Spendenaufkommens kämpfen, sogar der jährliche Benefiz-Flohmarkt fällt zusammen mit dem Sommerfest aus. Wie gut, dass es Elke Winter, Ulf Ansorge und das Schmidt gibt. Ab heute darf unter www.leuchtfeuershop.de zugegriffen werden!

Elke Winter, Kiez-erprobte Late-Night-Talkerin und Ulf Ansorge, Moderator beim NDR Hamburg Journal und NDR 90,3 und lange Jahre Gourmet-Kolumnist für hinnerk, haben sich im Schmidtchen getroffen und in ihrem typischen Charme eine Verkaufsshow moderiert. Feilgeboten werden exakt die Köstlichkeiten aus der Küche von Hamburg Leuchtfeuer, die sonst auf dem Benefiz-Flohmarkt über den Tapetentisch gewandert währen.

Foto: Nicolas Vogelsaenger Einmal alles. Bitte.

So sind unter anderem hausgemachte Marmeladen, Pestos und Essige für Preise um fünf Euro erhältlich, die Hospizkoch Ruprecht Schmidt und sein ehrenamtliches Team produziert haben. Wer eine Inspiration zur Verwendung der edlen Zutaten möchte, kann das Hamburg Leuchtfeuer Kochbuch ebenfalls im Benefiz-Shop erstehen. Die Einnahmen gehen selbstverständlich vollständig in die vier gemeinnützigen Bereiche von Hamburg Leuchtfeuer, in denen schwerkranke, sterbende und trauernde Menschen Unterstützung finden.

