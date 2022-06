Hamburg: Solidarität mit Oslo

Heute um 18 Uhr ruft der Hamburg Pride zu einer Kundgebung auf. Das Gedenken „Solidarität mit Oslo“ vor der Norwegischen Seemannskirche soll Solidarität zeigen, Mitgefühl ausdrücken und zudem queere Sichtbarkeit und Zusammenhalt über Ländergrenzen hinaus zeigen.

„Der Angriff in Oslo auf den London Pub erschüttert uns alle sehr. Wir fühlen mit den Opfern und Angehörigen. Lasst uns gerade in diesen Zeiten zusammenstehen, gemeinsam unsere Solidarität zeigen und für eine offene und freie Gesellschaft einstehen. Wir rufen für Montag, 27.6., um 18:00 Uhr zum gemeinsamen Gedenken der Opfer auf“, so das Team des Hamburg Pride auf Social Media.