Influencer, Blogger, Model, Schauspieler, Entertainer, Bestsellerautor und nun auch noch mehrfach ausgezeichnet: Riccardo Simonetti ist ein Tausendsassa in Sachen Sichtbarkeit und erreicht damit mehr, als so manch gut gemeinte Plakatkampagne. Für eben dieses Händchen für Reichweite über die queere Bubble hinaus, erhält Simonetti in diesem Jahr den Ehren-Award von Hamburg Pride.

Mit dem Preis werden Personen des öffentlichen Lebens und bundesweite Kampagnen gewürdigt, die Vorbildcharakter für die LGBTIQ*- Community und Gesellschaft in Deutschland haben.

Die Initiatoren des Preises verweisen auf nur eine kleine Auswahl der Aktivitäten und Erfolge, die der erst 30-Jährige bereits erreichte:

Als Aktivist engagiert sich Simonetti seit Jahren für die Gesellschaft: Er hat seine eigene gemeinnützige Organisation ins Leben gerufen, die Riccardo Simonetti Initiative e.V.,

und wurde 2023 zum bisher jüngsten deutschen Unicef-Botschafter ernannt.

Zudem ist er Botschafter von Jugend gegen Aids

sowie der DKMS Life, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, krebskranken Menschen Hoffnung und Lebensmut zu schenken.

Die Co-Vorsitzenden von Hamburg Pride e.V., Nicole Schaening und Christoph Kahrmann, erklären zur Begründung der Auszeichnung:

„Riccardo Simonetti ist ein leuchtendes Vorbild für viele Menschen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der queeren Community. Mit seiner kraftvollen aktivistischen Arbeit für queere Sichtbarkeit und Belange inspiriert er Menschen dazu, an sich selbst zu glauben und für ihre Rechte einzustehen.“

Der Pride Award wird am 29. Juli 2023 im Rahmen der Pride Night, der offiziellen CSD- Eröffnung, auf Kampnagel an Riccardo Simonetti überreicht. In den vergangenen Jahren ging der Preis an die Initiative #outinchurch und die WDR-Journalistin Georgine Kellermann.

➡️ 29.7., Pride Night, Kampnagel, Jarrestraße, Hamburg, Ticketlink