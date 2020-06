Deine Idee für den CSD in Hamburg

Über eine digitale Pinnwand rufen die Veranstalter*innen des CSD Hamburg alle Menschen auf, sich mit Ideen für den diesjährigen CSD an dessen Planung zu beteiligen.

So lautete das Motto des Pride Salons in der vergangenen Woche. Anlass ist die Tatsache, dass es Anfang August keine CSD-Demonstration und auch keine herkömmliche Pride Week geben wird. Und da kommt ihr ins Spiel:

„In diesem Jahr ist also vieles nicht möglich, was uns in der Pride Week vertraut und wichtig ist. Wir wollen mit euch beim digitalen Pride Salon vor allem auf das schauen, was in diesem Jahr „trotzdem“ geht, was wir gemeinsam oder alleine möglich machen können! Wir vertrauen da auf unsere Schwarmkreativität. Es geht also um unsere Experimentier- und Entwicklungsfreude.“

Pride Salon Hamburg