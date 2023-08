Flaggen, Feste, Forderungen: CSD in Hamburg

Am vergangenen Wochenende startet die Pride-Week in Hamburg mit feierlicher Flaggenhissung und Empfang im Kaisersaal des Rathauses und der Eröffnungsgala auf Kampnagel. In diesem Jahr feiert die Aktion #Hamburgzeigtflagge schon ihr 10. Jubiläum.

× 1 von 7 Erweitern Foto: Roman Holst Ziehen an einem Strang: Regierung und Zivilgesellschaft × 2 von 7 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 3 von 7 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge Oliver Greve, Initiator und Flaggenbeauftragter von Hamburg Pride auf dem Balkon des Rathauses × 4 von 7 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge Die Feuerwehr × 5 von 7 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 6 von 7 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 7 von 7 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge Prev Next

Noch mehr Inspiration und Motivationshilfe findest du ganz am Ende des Artikels ausführlich – es ist noch nicht zu spät fürs eigene Regenbogen-Branding!

Die Demonstration

Die CSD Demo 2023 findet am 5. August statt. Sie soll um 12 Uhr an der Langen Reihe beginnen und am Neuen Jungfernstieg beim CSD Straßenfest enden. Der CSD findet dieses Jahr unter dem Motto „Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit“. Erstmals haben sich mehr als 100 Gruppen für die Demo angemeldet. Der längste Demozug der CSD-Geschichte in Hamburg deutet sich an!

5.8., CSD Demonstration, Start: Lange Reihe / Schmilinskystraße, 12 Uhr

Das Straßenfest

Endlich wieder ganz normal völlig übertrieben die Innenstadt queeren. Endlich wieder nfo-, Verkaufs- und Gastrostände ansteuern, feiern, essen, informieren, treffen, entspannen, genießen, sichtbar sein. Die Musikinseln der Hamburger Klubs und Bars verwandeln die City in einen einzigen großen open-Air-Dancefloor. Die CSD-Bühne gegenüber vom Alex am Jungfernstieg bietet neben musikalischen Perlen mit Künstler*innen wir ATC, Hilla, Yunus, Aymz, Aka Kelzz und vielen mehr auch Raum für die ernsten Themen, die unsere Communitys nach wie vor umtreiben. Das Hamburg Pride Team dazu:

„Auf der CSD-Bühne gibt es am Freitag um 20 Uhr eine Kundgebung von Hamburg Pride e.V.. Nach Eintreffen der Demo am Samstag spricht um 17 Uhr die trans Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) ein Grußwort. Um 17:30 Uhr startet die Wahl zum Mr. Leather Man, um 18 Uhr folgt die Schweigeminute der Hamburger Aidshilfe. Anschließend ab 18:10 Uhr berichten internationale queere Gäste des Hamburg Pride über die Erfahrungen in ihren Heimatländern.“

Für Unisextoiletten und behindertengerechte WCs ist wie immer gesorgt und wer Fragen hat, Probleme, oder einfach Karten für Pink Pauli, die große CSD-Abschlussparty braucht: Das Pride-Zelt am Jungfernstieg ist immer die richtige Anlaufstelle.

4. – 6.8., CSD Straßenfest, Jungfernstieg und Ballindamm, Fr 12 – 24 Uhr, Sa 11 – 24 Uhr, So 11 – 22 Uhr, Programm und Infos unter hamburg-pride.de

Der Regenbogentag

Zum mittlerweile siebten Mal läutet der Regenbogentag auf dem Hamburger Sommer-DOM das CSD-Wochenende ein. Am 3. August finden sich hunderte Queens und Allys hinter dem rollenden Riesenrad im Miniaturformat in einer fröhlichen Parade über das Gelände auf dem Heiligengeistfeld ein und sorgen für queere Sichtbarkeit auf dem größten Volksfest des Nordens. Treffpunkt um 18:30 Uhr vor dem (echten) Riesenrad. Start der Parade ist um 19 Uhr.

Danach Get-together mit Partyklängen von DJ Pauli.

Tipp: Schon ab 15 Uhr winken Überraschungen und Vergünstigungen der DOM-Schausteller für Familien.

3.8., Regenbogentag, DOM, Heiligengeistfeld, Beginn 15 Uhr, Parade um 19 Uhr

Originalartikel vom 6. Juli 2023

10 Jahre Hamburg zeigt Flagge

Zum Jubiläum soll Hamburg natürlich noch mal einen drauf setzen. Und da kommt ihr ins Spiel!⬇️ ⬇️ ⬇️

× 1 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 2 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 3 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 4 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 5 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 6 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 7 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 8 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 9 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge × 10 von 10 Erweitern Foto: Hamburg zeigt Flagge Prev Next

Von Jahr zu Jahr beteiligen sich mehr Hamburger*innen an der wohl buntesten Aktion, die es je zum CSD gab. Rathaus, Handelskammer, Bezirksrathäuser, Behörden und Polizeipräsidium, Gericht und sogar ein Gefängnis haben zuletzt mitgemacht. Theater, Museen, Kirchen und öffentliche Einrichtungen, dazu Hotels, zahlreiche Firmen und nicht zuletzt unzählige Hamburger*innen zuhause. Zum Jubiläum soll Hamburg natürlich noch mal einen drauf setzen.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Foto: Hamburg zeigt Flagge

Und da kommt ihr ins Spiel:

🏳️‍⚧️🏳️‍🌈➡️ Regenbogenflagge besorgen und vom 28. Juli bis zum 7. August raushängen! Flagge zeigen für Vielfalt, Akzeptanz und Weltoffenheit. Natürlich bei dir zuhause, aber auch bei deinem Arbeitgeber!

„Es gibt so viele Flaggenmasten in Hamburg, da geht noch was. Wer nicht weiß, wie er fragen soll und Unterstützung braucht schreibt mir einfach eine Mail an: flagge@hamburg-pride.de. Ich helfe gerne!“ Initiator und Flaggenbeauftragter von Hamburg Pride, Oliver Greve, gegenüber hinnerk

🏳️‍⚧️🏳️‍🌈➡️ Flaggen gibt es in verschiedenen Größen bei der Aidshilfe (Lange Reihe 30), im Onlineshop shop.aidshilfe-hamburg.de und bei Hein & Fiete (Am Pulverteich 21).