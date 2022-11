Hannover: „Glitterbox“ im November

× Erweitern Foto: A. Vaternam

Foto: Ausschnitt aus dem Cover von „Soul Ya 4 – Mousse T.'s Sexy Funky Disco“ Mousse T. Remixer und Musiker für Stars wie Simply Red, Tom Jones, Moloko sowie die No Angels: Mousse T.

Die legendäre – queere – Disco-House-Party „Glitterbox“ legt Ende November im Kuppelsaal des „Hannover Congress Centrums“ los. Mit dabei ist auch der Wahl-Berliner Erfolgsproducer und -DJ Mousse T., der sich schon auf die Disconacht in seiner ehemaligen Heimatstadt freut:

„Bei der ,Glitterbox‘ bekommt man die beste Musik und Zeit seines Lebens. Gepaart mit guten Vibes und Smiles. Eine großartige Auswahl von DJs, Performern und Tänzern, die eine unvergessliche Nacht bescheren.“

Los ging alles 2014, als DJ und Label-Boss Simon Dunmore (Defected Records) seine Vision von Disco und Klub partytechnisch und via Tonträgern umzusetzen begann. Angekündigt sind weitere Hochkaräter wie Spiller, Breakbot & Irfane sowie Sophie Lloyd. Erwarten kannst du am 26. November ab 21 Uhr im Kuppelsaal Hannover souliges Vocal House, treibende Disco, Draqueens und glitzernden Glamour satt. Hier kannst du dir deine Karten für DIE Ibiza-Disco-Party in Hannover sichern. glitterboxibiza.com