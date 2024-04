Hannover: König mit Barth

× Erweitern Bild: Ralf König

Am 14.5., am „Magnus Hirschfeld Tag“, einem der Höhepunkte des „Queer History Month“ geben sich zwei tolle Typen in Hannover die Ehre: Markus Barth und Ralf König.

Voller Vorfreude postete Ralf König dazu auf Social Media folgende amüsanten Zeilen: „HANNOVER! Wir kommen! Der ICE ist reserviert und wir glauben an die DB! Nun kommt Ihr aber auch und fallt nicht etwa aus!! Oder kommt verspätet! Oder in der verkehrten Reihung!“ Versprochen werden im Apollokino: „90 Minuten voller Comics und Tragödien, voller Knollennasen und Kranichen, mit Heldengeschichten und Hundeanekdoten {...} der ein oder andere Penis wird wohl auch vorkommen.“ Karten gibt es hier: www.spezialclub.de/veranstaltungen/14-mai-2024/ralf-koenig-markus-barth

Expand Ralf König

Noch mehr König im Kino

„Der bewegte Mann“, der kurzweilige Film über Waltraud, sexuelle (Un)treue, unterschiedliche Vorstellungen von Liebe und sexueller Identität kommt dank der monatlichen Kinoreihe „Best of Cinema“ wieder an den Start. Ja, DIE deutsche Kultkomödie von Sönke Wortmann kommt nun zurück ins Kino, am 4. Juni ist es so weit.

Der Streifen nach den Comics von Ralf König begeisterte das Publikum ab 1994 und garantiert auch 2024 hervorragende Unterhaltung.

Ein Klassiker des deutschen Kinos der 1990er! Und Til Schweiger als Axel ist da auch echt okay drin ... Vor allem überzeugen aber Joachim Król als Norbert und Katja Riemann als Doro. Und natürlich Armin Rohde als schwuler (Leder-)Metzger und Rufus Beck als Walter aka Waltraud. www.bestofcinema.de

Expand Bild: Ralf König

Und ein neuer König in Buchform

Das über 300 Seiten dicke Buch „Harter Psücharter“ erscheint im Juni 2024. Und wer diesen neuen Comic in einer ganz besonderen Variante haben will, der sollte das unbedingt tun, denn: „Es gibt zwei Versionen, eine limitierte Comicliebhaber-Sonderausgabe DELUXE mit noch Geschichten mehr drin, auch'n fetten Penis und so! Also macht's mir, bestellt vor. Ich danke Euch“, so Ralf König dazu. Im Mittelpunkt stehen einmal mehr Klassik-Fan Konrad und der umtriebige Paul, inzwischen Best Ager – und weiterhin zusammen. Die viel geliebte und lustige, treffend beobachtete und der Community den Spiegel vorhaltende Comic-Soap-Opera geht also weiter! www.hugendubel.de

Wir sind auch auf Instagram: