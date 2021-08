Hanse-Mischung aus R'n'B, Soul, Hip-Hop und Pop

× Erweitern Foto: D. Jungslund Annie Chops

Die Hamburger Musikerin ANNIE CHOPS – einst bekannt als KIDDO KAT – veröffentlicht am Freitag ihr neues Album „Level Up“. Und auf Tour kommt die Musikerin auch!

Hip-Hop und starke Frauen, das gehört zusammen, Hip-Hop und Hamburg sowieso und Hip-Hop und Pop-Rock kommt immer gut. Insofern stehen alle Zeichen auf Erfolg, wenn Annie Chops in drei Tagen ihr neues Album veröffentlicht, oder? Annie will aber nicht nur unterhalten, sie will ein musikalisches Zeichen setzen:

„Ich will in meiner Funktion als weibliche Gitarristin im männerdominierten Musikbusiness ein Statement zu setzen und besonders Girls dazu inspirieren groß zu träumen, an sich zu glauben und dafür einzustehen, damit es für die nächste Generation völlig normal sein wird, starke Frauen als Vorbilder in allen möglichen Bereichen zu finden.“

Foto: M. Rädel Hafen Hamburg Hamburg als Musikstadt hat eine lange Tradition, man denke nur an Die Beginner (auch bekannt als Absolute Beginner), U96, Fettes Brot sowie DJ Koze, Gzuz, Samy Deluxe und Freddy Quinn. Annie will eine neue Facette hinzufügen

Ab dem 22. August ist Annie Chops auf Tour und macht unter anderem in Stuttgart, München und Leipzig Station, die genauen Daten erfährst du hier. www.annie-chops.com