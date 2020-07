Heute! Kundgebung für das Denkmal sexuelle Vielfalt

In Hamburg findet am 16. Juli um 19 Uhr vor der Contact-Bar die Kundgebung „Denk mal!“ für die Initiative „Denkmal für sexuelle Vielfalt“ statt. In Redebeiträgen wird über das Projekt und den aktuellen Stand des Projektes informiert. Während der Kundgebung werden Spenden für das Denkmal gesammelt. Für die Kundgebung wir die Straße vor der Contact-Bar durch die Polizei gesperrt. Vorkehrungen zur Einhaltung der Corona-bedingten Abstandsregeln werden getroffen.

Foto: Dag van Boor Tante Who

Im Anschluss an die Kundgebung werden – anlässlich des 9. Jahrestags der Contact-Bar – die Künstler*innen Tante Woo, Sängerin Toni und Musicalsängerin Marion von Richly auftreten und vom Fenster über der Bar aus das Publikum unterhalten.

Die gesamte Veranstaltung wird auch per Live-Stream auf Facebook gezeigt!

Denk-mal sexuelle Vielfalt heißt eine Initiative, deren Ziel es ist, in der Freien und Hansestadt Hamburg ein Denkmal zu errichten, das die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt einfordert. Es soll ein Denkmal werden, das an die Verfolgung von Menschen aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität in der Vergangenheit erinnert, das Streben nach Gleichberechtigung und Akzeptanz in der Gegenwart würdigt, aber auch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Zukunftsziel anmahnt.

das hinnerk Inteview mit Micco

der Kick-off-Bericht im hinnerk

16. Juli 2020, Kundgebung „Denk mal!“, für die „Initiative Denkmal für sexuelle Vielfalt“ Hamburg, Contact-Bar, Danziger Straße 51 (Ecke Soester Straße), 20099 Hamburg, Stadtteil St. Georg, gegenüber dem Vorplatz des Hamburger St. Marien-Doms, 19 Uhr