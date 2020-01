Im Jahr 2020 beginnt die Herrschaft des CALYPSO!

Im Moiré feiert die Wäscherei mit Fans und Freunden die Premiere der neuen Wäscherei-Kollektion mit einem Neujahrsempfang der etwas anderen Art – und wir verlosen 5x2 Tickets, eine Abendkasse gibt es nicht!

Um zu gewinnen, schreibt eine Email mit dem Betreff Ich will mich Calypso unterwerfen an T.Fuehrer@die-waescherei.de und feiert bei einer der inzwischen legendären Wäschereipartys mit der Discofamiliy und sicher wieder jeder Menge Freaks und Fashionvictims bis in den Morgen.

11.1., Calypso-Release-Party, Moiré, Karolinenstraße 45, Hamburg, U Feldstraße, 23 Uhr, www.die-waescherei.de