In Hamburg am Fenster

× Erweitern Foto: IK Skinhead Ingo

Foto: IK Skinhead Ingo

Bald findet in Berlin eine alternative Variante des Männer- und Fetischfestivals Folsom statt, aber auch in Hamburg gibt es kernige Kerls und Skinheads, zum Beispiel Ingo. Mit ihm arbeiteten wir schon einmal vor ein paar Jahren zusammen, damals auch im September.

Heute bekommst du neue Bilder, aufgenommen an seinem Lieblingsplatz, am Fenster bei seinem Freund Oli.

Was liebst du so an Hamburg?

Hamburg ist für mich das Tor zur Welt. In keiner Stadt Deutschlands hab ich dieses Gefühl, schneller dem Alltag entfliehen zu können. Zudem bin ich Krebs und brauche immer irgendwie Wasser in meiner Nähe. Die Hamburger sind zwar stocksteif, aber hast du einmal einen Hanseaten zum Freund, dann für immer.

Foto: M. Rädel Hamburger Hafen Am Hafen ist Ingo gerne

Wie hälst du dich fit?

Eigentlich gar nicht mal so sehr. Ich ernähre mich relativ bewusst und sehe eben zu, so viel wie möglich mit dem Rad zu erledigen oder unterwegs zu sein. Bin halt beruflich bedingt sehr ausgelastet, sodass wenig Zeit für Sport bleibt. Zudem war das Wetter dieses Jahr im Norden leider nur für sehr kurze Zeit wirklich gut. Normalerweise bin ich sonst viel im und am Wasser anzufinden. Schwimmen ist halt eine Leidenschaft von mir. Aufgrund von Corona und den zunächst geschlossenen, später dann unter sehr konsequenten Auflagen geöffneten Freibädern, kam aber auch dies das Jahr über leider viel zu kurz. So langsam entwickle auch ich einen „Rettungsring“, ist aber auch gut hier so an der Elbe ...

Worauf freust du dich?

Ich freue mich in erster Linie auf meine weitere gemeinsame Zukunft mit meinem Mann. Wir suchen eine neue gemeinsame Wohnung in Hamburg, was allerdings bei dem steigenden Mietspiegel echt nicht einfach ist. Leider hab ich von Hamburg aus auch noch immer einen zweistündigen Arbeitsweg in die Heide. Aber man weiß ja nie, was sich noch so alles tut in den nächsten Jahren! Und natürlich freue ich mich, wenn endlich das Corona-Virus nicht mehr unser Leben so derart bestimmen wird. Ich will endlich wieder durch die Klubs ziehen und bis in den frühen Morgen die Hüften schwingen – so lange die Knochen das noch mitmachen.

*Fragen: Michael Rädel

www.instagram.com/ingoausderheide

Hier geht es zur Gallery mit Ingo im Jahr 2016

× Erweitern Foto: IK Skinhead Ingo

× Erweitern Foto: IK Skinhead Ingo