In Hamburg wird gefeiert!

WunderBar

Abends am Hafen, da zeigt Hamburg auch seine romantische Seite – bis das Nachtleben loslegt ... Am Samstag und Sonntag geht es jetzt aber auch tagsüber heiß her, nicht am Hafen, aber gar nicht sooo weit davon entfernt.

Das „Stadtfest St. Georg“ sorgt am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr für Kultur- und Partyspaß auf der Langen Reihe. Auch das Team der WunderBar ist am Start: mit einem Bierwagen! Und nicht nur diese Institution, auch DER queere Laden überhaupt, Brunos Hamburg feiert mit.

Angekündigt werden „Stadtteilkultur, kulinarische Highlights, Spielspaß für unsere kleinen Gäste sowie ein buntes Bühnenprogramm“ – und auch „Stadtteilchöre oder Nachwuchsbands“. Zwei Bühnen werden erfreuen, die Kulturbühne am Carl-von-Ossietzky-Park und die Newcomerbühne (Lange Reihe/Ecke Baumeisterstraße). Freuen kann #mensch sich auf unter anderem Gute Katze Böse Katze (Kuschelpunk), Skilbeck (Techno-Jazz-HipHop), Batomae (Deutschpop) und HILLA (Empowerment-Pop). Du willst lieber stöbern und feilschen? Dann auf zum Flohmarkt (Baumeisterstraße bis zum Hansaplatz). Viel Spaß! www.stadtfest-stgeorg.de