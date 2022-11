Exklusiv vorab: CAMP 77 zum Fest!

Wir freuen uns auf die Rückkehr, sie ließ viel zu lange auf sich warten. Warum die Corona-Pause so lange dauerte und was die Feiergemeinde zum Fest der Feste erwartet, erklärt Alexander Camp exklusiv im neuen hinnerk.

Warum bist du bzw. die CAMP 77 so lange weg gewesen?

Alexander ist auf Facebook bei den Glücksmodulen zu finden: Link

CAMP 77 war und ist Synapsenausnahmezustand. In der Pandemie hat sich die Szene abschreckend kalt dargestellt, teils faschistoid. Für ein Event, daß von Liebe und Nähe angetrieben wird, undenkbar. Als zutiefst empathischer Mensch brauchte ich Abstand.

Die Szene braucht jetzt wieder Liebe und Hingabe, die wir geben können und wollen.

Am 25. ist Santa Camp endlich wieder in Town. DIE Hamburger Traditionsweihnachtsfeier der Community. Was und wo und wie wird’s geben für die CAMP 77 Familie?

Wir bleiben natürlich hanseatisch-hedonistisch. Neu befeuert durch meine Wahlheimat Ibiza, in der ich seit fast 2 Jahren lebe und arbeite. Also maximale Eskalation bei gewohnt maximaler Befeuerung in minimalitisch verändertem Setting, Will heißen: Musik in zwei DJ-Tempeln, Vanity Trash als Host, die CAMP 77 Gogo-Dancer, die atemberaubenden Außenterrassen mit Blick über die Reeperbahn und wie immer liebevolle X-Mas Deko & Give-aways für die Crowd. Die Location hab ich jetzt ja doch schon verraten mit der Aufzählung.

× Kevin aka Vanity Trash – auf Facbook hier zu finden: Link

Also doch kein „Wer CAMP kennt, can camp“?

Nein, es muss auch Konstanten geben. Besonders wenn doch sonst so viel aus den Fugen gerät. Wir glauben an die Weltsekunde im Club! Wir feiern das Leben. Wir feiern im ehemaligen Neidklub und im Baalsaal an der Reeperbahn 25. Atemberaubende intensive Erlebnisse haben uns dort geprägt. Jeder hat dort Unvergeßliches erlebt. Zum Fest der Liebe Hormon-Achterbahn & Party-Ausnahmezustand im Kreis der wahren Familie. Wir freuen uns auf euch!

männer* Alle Infos zur X.Mas-CAMP laufend aktualisiert hier: Link 25.12. CAMP 77, Ex Neidklub / 25 / baalsaal, Reeperbahn 25, 23 Uhr, www.camp77.com