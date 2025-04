Interview: Vom Zaungast zum König

Vorstellungsrunde: Woher kommst du genau und wie alt bist du?

Ich bin 35 Jahre alt und komme aus der Schwabenmetropole mit dem berühmt-berüchtigten, teuren Bahnhof1).

Warst du zum ersten Mal in Bremen und bei dieser Veranstaltung?

Tatsächlich war es mein allererster Besuch in Bremen – und das in meinen 35 Lebensjahren. Bremen war das letzte Bundesland, das ich für mein persönliches „Bundesländer-Bingo“ noch zu besuchen hatte. Check.

Wie bist du auf Kohlfahrt und Wahl aufmerksam geworden?

Seit etwa fünf Jahren bin ich aktives Mitglied in der Fetisch-Szene des LFC. Durch den Kontakt zu früheren „Kohlkönigen“ wurde ich neugierig auf diesen besonderen Titel und das traditionelle Bremer „Kohlfahrt“-Wochenende. Als Süddeutscher war mir diese Tradition völlig unbekannt und erschien mir sehr spannend und exotisch. Tja, und jetzt habe ich den Salat – oder besser gesagt, den Kohl – meiner Neugier zu verdanken …

Hast du bereits Erfahrungen als Schärpenträger oder ist dies deine erste Schärpe?

Das ist meine erste Schärpe. Natürlich habe ich in meiner Zeit beim LFC einige andere aktuelle und ehemalige Titelträger kennengelernt. In meinem Heimatclub, dem LC Stuttgart, habe ich außerdem die Ehre, gemeinsam mit anderen die Wahl des Mr. Fetish Baden-Württemberg zu organisieren. Man könnte also sagen, ich habe reichlich Erfahrung als „Schärpen-Zaungast“.

Was planst du in deiner Amtszeit als neuer Kohlkönig?

Viele wissen, dass ich seit Jahren politisch aktiv bin. Und wenn mir etwas nicht passt, halte ich selten den Mund. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in unserem Land dürfen wir einfach nicht schweigen, während der Rechtsruck immer stärker wird. Ich möchte meine Amtszeit nutzen, um für unser selbstbestimmtes Leben und unsere Sichtbarkeit zu kämpfen. Gerade Fetischisten sind noch immer vielen Vorurteilen und Anfeindungen ausgesetzt. Das möchte ich ändern.

Was machst du außer Schärpe tragen in deiner Freizeit?

Neben meinem politischen Engagement, meiner Mitarbeit im Lederclub Stuttgart und dem einen oder anderen Bier in unserer Stammkneipe, dem Eagle, koche ich sehr gerne für Freunde und organisiere Brettspielabende.

Frei nach dem Pinkel-Kauf an der Wursttheke: Darf’s noch etwas mehr sein?

Da die Kohlkönig-Schärpe in den letzten Jahren scheinbar fest in süddeutscher, wenn nicht sogar Stuttgarter Hand war (abgesehen von einem kurzen Ausflug nach Hamburg), wähnte ich mich in Sicherheit. Eine Fehleinschätzung! Ich hätte mit dieser Ehre tatsächlich nicht gerechnet und freue mich umso mehr, dass der LCNW mich für würdig hält, ihren traditionsreichen Club ein Jahr lang zu repräsentieren. Ich verspreche, nichts zu tun, was andere nicht auch tun würden, und freue mich auf ein tolles Jahr als Titelträger. Vielen Dank an den Vorstand des LCNW, den LFC und alle, die bei der Kohl- und Pinkelfahrt 2025 dabei waren!

*Interview: Mathias Rätz

zone283.de, lcnw.de, lfc-online.de

1)Anmerkung der Redaktion: Der Bahnhof, der anders als der Berliner Flughafen und die Elbphilharmonie immer noch nicht fertig ist? Der in Stuttgart etwa? Zwinkersmiley.