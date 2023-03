Housige Melancholie

× Erweitern Foto: KONTOR Records

Foto: M. Rädel Hamburg Die Musikstadt Hamburg kann mehr als nur Hip-Hop

Ein Producer, ein Musiker aus Celle und eine Sängerin aus Hamburg: Jan Blomqvist und Malou. Beide Künstler*innen vereinen ihre Kräfte und herauskommt ein Deep-House-Track voller Melancholie und Sanftmut.

„Alone“ ist ein Lied, das #mensch immer wieder gerne hört. Und „Alone“ würde auch super aus die Tonträger von „about: berlin“ passen. Funfact: Jan Blomqvist durfte schon „Sympathy for the Devil“ der Band The Rolling Stones remixen und auch Kollegen wie Ben Böhmer und Oliver Koletzki schätzen seine Musikkunst. www.janblomqvist.com, malou-music.com