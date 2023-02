× Erweitern Fotos: Columbia, Castle Communications, M. Rädel

Patrick Cowley Patrick Cowley: Der 1950 geborene Musiker machte Disco, tanzbare Musik für Pornos und er gilt als DIE Inspiration für die Pet Shop Boys

Am 4. März werden ab 22:30 Uhr bei „DARE! @Nachasyl“ die 1980er hochenergetisch zu neuem Leben erweckt. Aber nicht cheesy, nein, cool!

Nein, #mensch braucht nicht immer Hip-Hop, Techno und House. Diese Welt hat in Sachen Kultur VIEL MEHR zu bieten. Zum Beispiel High Energy, jene Musikart, die nicht erst seit The Weeknds „Take My Breath“ eine (erneute) Renaissance erlebt. Giorgio Moroder? Ja. Fancy? Womöglich. Patrick Cowley? Ja. The Flirts? Auf jeden Fall!

Und nicht nur dieses Projekt wir am 4. März bei „DARE! @Nachtasyl“ gefeiert, auch Jennifer Rush, die ja gerade im Remix zu erneuten Hit-Ehren kommt. Das Motto der Partynacht ist dann auch „Ring of Danger Ice – Jennifer Rush Meets The Flirts“ – wir lieben!

4.3., „Ring of Danger Ice – Jennifer Rush Meets The Flirts“, „DARE! @Nachasyl“, Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, 22:30 Uhr