Jerome auf der Großen Freiheit

× Erweitern Foto: KONTOR Records DJ Jerome

Foto: www.facebook.com/artistjerome DJ Jerome

Am 6. Oktober sorgt einer der Sterne des Hamburger Labels Kontor für Bass, Beats und Melodie: DJ Jerome. Es ist der Auftakt zur neuen Mittwochsreihe im komplett renovierten Obergeschoss des HALO-Clubbing (Große Freiheit 6), dem UPPER HALO. Los geht es um 23 Uhr.

DJ Jerome aka Marcel-Jerome Gialelés ist einer der erfolgreichsten Hamburger DJs und Producer der Klubwelt, seine Tracks erreichen Millionen von Streams und landen auch regelmäßig in den Charts.

Jeromes Tracks waren sogar schon die Hymnen für die legendäre Mayday und die Nature One. Und bei der TV-Show X Factor saß er in der Jury. Am 6. Oktober kannst du ihn live erleben – gerade planscht er aber noch im Urlaub im Meer in Italien. Es sei dem Musiker gegönnt!

6.10., „Jerome & Friends“, HALO CLUBBING, Große Freiheit 6, 23 Uhr