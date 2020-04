STARTIPPS ☆ Jerome

× Erweitern Foto: KONTOR Records Jerome war schon mit David Guetta, Armin van Buuren und ATB unterwegs

Diesen DJ kennt man nicht nur in Hamburg oder Flensburg, wenn er dort auch besonders viel auflegt. Beim TV-Sender Deluxe Music ist er regelmäßig beim Auflegen zu bewundern, in Sachen Musik setzt der Kontor-Records-Künstler auf House, Elektro, Future Bass, Goa/Psy, Hardstyle und sogar Trap. Seine Mixkünste kannst du dir jetzt einmal mehr durch den 4-CD-dicken Sampler „Top of the Clubs“ gönnen, er mischte eine der CDs und ist auch mit eigenen Produktionen vertreten.

Foto: MCA Modjo produzierten nur ein Album, waren damit aber 2000/2001 weltweit erfolgreich

„Wer auf elektronisch und aktuelle Songs steht, ist hier genau richtig. Die einzig durchgemixte Compilation auf dem Markt mit einem Querschnitt der beliebtesten Clubtracks ist für jung und alt. Ich bin froh, seit Jahren fester Resident der CD1 zu sein!“

Aktuelle Lieblingstracks:

• Le Shuuk x Jerome „You & Me“

• Jerome „Take My Hand“

• Armin van Buuren feat. Bonnie McKee „Lonely For You (Jerome Remix)“

Lieblingstracks, die Klassiker:

• Armand van Helden „U Don‘t Know Me“

• Modjo „Lady (Hear Me Tonight)“

• Stardust „Music Sounds Better With You“

www.facebook.com/artistjerome