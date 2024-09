Johan Schäfers Kunst in Hamburg

× Erweitern Bild: Johan Schäfer – „Der heimliche Hehler“, 2024, Acryl auf Leinwand, 95 x 60 x 13 cm

Expand Foto: M. Rädel Hamburger Hafen Hamburg ist nicht nur schön, Hamburg ist auch eine Stadt der Kunst

Übermorgen eröffnet eine neue Werkschau in unserer schönen Hansestadt, die auch Kunstwerke von Johan Schäfer zeigt.

Seine ungewöhnlichen Gemälde sind ein echter Hingucker und zugleich Pop-Art mit einem Augenzwinkern. In Johan Schäfers Bildern wird allerlei Alltag – gemischt mit dem dauerhaft auf uns einprasselnden „Actiongeballer der Werbe- und Medienwelt“ – in Kunst umgewandelt. Klasse! Die Ausstellung „KNOTENPUNKT24“ in der Affenfaust Galerie macht klar, was wir alle denken: Hamburg ist nicht nur schön, Hamburg ist auch eine Stadt der Kunst! Die Ausstellung eröffnet am Freitag.

13.9. – 29.9., „KNOTENPUNKT24“, Affenfaust Galerie, Eröffnung 13.9., 19 – 23 Uhr, der Eintritt beträgt 6 Euro, affenfaustgalerie.de, www.johanschaefer.de

Besuch uns auf Instagram: