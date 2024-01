× Erweitern Foto: M. Rädel

… aber auch kein „Nazi-Kram“ ist hier erlaubt in DER Leder-, Gummi-, SM- und Fetischbar in Hamburg.

Schon seit Jahren ist der „S.L.U.T. Club“ in der Rostocker Straße 20 – recht nah an der Alster gelegen – ein Ort, wo Männer miteinander ausgelassen und (ziemlich) tabulos ihren Spaß haben. Events wie „Cocksucker Club“, „All You Can Fuck“ oder auch „Cum Shot“ lassen ja auch keine Fragen offen …

S.L.U.T. Club, Rostocker Str. 20, Hamburg, www.slutclub.de