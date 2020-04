Corona: Kunst fürs Konrad!

Jetzt erwerben, sich an den Bildern erfreuen und nach der Wiedereröffnung nach und nach einlösen. Damit das queere Café Konrad in Hannover überlebt, gibt es jetzt Gutscheine mit Kunst aus Brasilien.

× Erweitern Bild: Paolo Ridolfi Café Konrad

Bild: Cristina Agostinho Café Konrad

Es war doch gefühlt fast erst gestern: Das queere Café Konrad in Hannovers Altstadt wurde 20 Jahre alt (hinnerk berichtete). Aber nur beinahe, denn Ende nächsten Jahres wird es silberne 25 Lenze jung. Und damit dieses auch gelingt, haben sich helfende Hände zusammengetan, um in Zeiten wie diesen dem Café ein provisorisches Überleben zu sichern – in Form einer Gutscheinaktion.

Das brasilianische Künstlerehepaar Cristina Agostinho und Paolo Rindolfi haben von Maringá aus eine Auswahl ihrer Werke digitalisiert zur Verfügung gestellt. Hieraus entstanden in kreativer Kommunikation mit dem hannoverschen Historiker Dr. Wäldner kunstvolle Farbdrucke in Gutscheinformat. Die Idee dahin ist einfach erklärt: Jetzt erwerben, sich an den Bildern erfreuen und nach der Wiedereröffnung nach und nach einlösen.

In einer ersten Serie wurden je fünf Bilder in je zehn Exemplaren erstellt. Diese können über die Facebook-Seite des Café Konrad per Messenger geordert werden; dabei wird dann auch die Bezahlung erklärt. Der Mindestgutscheinpreis pro Exemplar beträgt 15 Euro zzgl. Porto: der oder die Gutschein/e werden nach Zahlungseingang versandt. Für Mai und Juni sind weitere Serien in Vorbereitung. Es ist zudem angedacht, dass beide Künstler spätestens 2021 wieder nach Hannover kommen werden.