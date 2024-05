Kunstpolitisches Projekt – „Schwein für Schwein“

× Erweitern Foto: M. Rädel Schweine, Liebe Vor drei Jahren starben 50.000 Schweine bei einem Großbrand in Europas größter Ferkelzuchtanlage, die Aktion erinnert daran

Die Aktion ist immer kostenlos und ohne Voranmeldung, alle Materialien bekommst du vor Ort bei LUSH

Mehrere tausend Ton-Schweine sind im Rahmen der Aktion „Pig Your Future“ in Zusammenarbeit mit der Initiative „Schwein für Schwein“ im Rahmen von Workshops an Schulen, auf Demos, Festivals oder Kunstausstellungen entstanden, bald sollen sie vor dem Reichstagsgebäude in Berlin stehen. 50.000 Stück!

„Mit diesem kunstpolitischen Projekt macht die Initiative auf die Missstände in der Tierhaltung aufmerksam“, so das Team von LUSH schriftlich via E-Mail an uns. „Und wir von Lush unterstützen sie dabei. Die 50.0000 Schweine {...} erinnern symbolisch an die 50.000 Schweine, die vor drei Jahren beim Brand in einer Zuchtanlage in Alt Tellin (Mecklenburg-Vorpommern, Anm . d . Red .) ums Leben kamen. Anlässlich dieser Kampagne haben wir auch ein ganz besonderes Produkt auf den Markt gebracht: die Seife „Pig Your Future”, deren Erlös aus dem Verkauf direkt in die Initiative ,Schwein für Schwein' fließt.“ Am 24. Mai kannst du ab 14 Uhr bei LUSH in Hamburg mitmachen, am 25. Mai ist die Aktion bei LUSH in München zu erleben, los geht es um 12 Uhr, ab 16 Uhr dann bei LUSH in Stuttgart. Und am 1. Juni ab 11 Uhr in Berlin bei LUSH am Alexanderplatz.

Ein klasse und wichtige Sache, die wir sehr gerne unterstützen! Hier geht es zu allen schweinischen Veranstaltungen.

