„OLDSCHOOL LOVE TOUR“ – Leony live

Die am 25. Juni 1997 geborene Sängerin aus der wunderschönen Provinz Bayerns hat eine steile Karriere hingelegt.

Expand Hits wie „Remedy“, „Simple Life“, „Friendships (Lost My Love)“ und „Raindrops“ räumen in den Charts ab und ihre Zusammenarbeit mit Felix Jaehn („Waking Up“) in den Klubs.

Die kann singen! LIVE singen, ein ganzes Konzert lang. Heutzutage muss das betont werden, aber Leony ist, obwohl noch verdammt jung an Jahren, da wie die Künstler*innen des 20. Jahrhunderts: Sie geht auf Tour, weil sie Spaß am Singen hat und das auch kann.

★ Wir waren beim Tourauftakt in Berlin dabei und legen euch einen Besuch an Herz. Ihre ganzen Pop- und Dance-Hits, von „Faded Love“ über „Paradise“ bis hin zu „By Your Side (In My Mind)“ und „Remedy“, sind alle im Programm. Umgesetzt mit gut gelaunter Band und vier Tänzerinnen.

Natürlich gibt es auch all die eingängigen Lieder ihres zweiten Albums „Oldschool Love“, das einen sehr guten Platz 12 in den Charts erreichte, zu genießen – auch mal akustisch. Wenn Leony so weiter macht, ist sicherlich auch mal Platz eins möglich! In den Radio- und Streaming-Charts ist sie ohnehin schon lange ganz oben mit dabei. Musikalische Station wird von Leony unter anderem in Rostock, Hamburg, Stuttgart, Hannover und München gemacht. www.eventim.de/artist/leony

