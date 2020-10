Die größte LSF-Eröffnung aller Zeiten?

Der Run auf die Tickets zur Eröffnung der Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg wird diesmal garantiert nicht mit enttäuschten Gesichtern enden. „Ausverkauft“ gibt es nämlich nicht.

„Unsere Eröffnung findet dieses Jahr online statt. Ja, das finden wir auch ein bisschen schade! Aber es wird spannend! Wir zeigen euch drei tolle Kurzfilme: queere Animationen über safer spaces, feministische Körperpolitiken und verliebte Lebensträume. Außerdem werden queere Filmemacher_innen und Festivalfreund_innen in einem Special berichten, wie sie die Covid-19 Pandemie erleben und was ihre Strategien sind. Also: ladet eure Freund*innen ein, stellt den Sekt und die Apfelschorle kalt und freut euch auf die Filmtageeröffnung 2020!“

Team der Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg