Lesung: „Erinnern in Auschwitz“ mit Lutz van Dijk im Stream

Erinnern in Auschwitz – auch an sexuelle Minderheiten, Joanna Ostrowska, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, & Lutz van Dijk, 272 S., broschiert mit zahlreichen Fotos, ISBN: 978-3-89656-289-0, Querverlag

Am Mittwoch den 23. September wird der Autor und Historiker Lutz van Dijk im Rahmen der Literatunten-Veranstaltungsreihe #allabendlichqueer aus seinem neuen Werk zur Lebenssituation queerer Gefangener im NS-Konzentrationslager Auschwitz vortragen.

Etwas eine halbe Stunde wird aus dem polnisch-deutschen Geschichtsbuch „Erinnern in Auschwitz – auch an sexuelle Minderheiten“ vorgelesen, danach wird per Chat noch eine weitere halbe Stunde die Möglichkeit bestehen, mit dem Autor zu sprechen. Die Veranstaltung findet mit dem ehrenamtlichen Leseforum „Literatunten“ statt. Schriftsteller Jobst Mahrenholz aus Hannover wird den Abend moderieren. Lutz van Dijk bittet um Spenden und natürlich zahlreiche Buchbestellungen oder -Käufe, des Anfang September im Querverlag erschienenen Werkes, das er zusammen Joanna Ostrowska aus Warschau und Joanna Talewicz-Kwiatkowska aus Krakau herausgegeben hat.

Lutz van Dijk

„Der Spendenaufruf ist dieses Mal für queeramnesty, eine Organisation, die sich sich für die Rechte sexueller Minderheiten vor allem dort einsetzt, wo LGBTIQ* Menschen weiter verfolgt werden. Ein Teil der Spenden wird auch für die Finanzierung der Druckkosten der polnischen Ausgabe des Buches 2021 genutzt werden. Für weitere Informationen (auch Bankangaben usw.) mailt bitte an Naana Lorbeer von queeramnesty: naana.lorbeer@gmail.com.“

Die Teinahme ist per Zoom (auch ohne Web über den Browser) über DIESEN LINK (Meeting-ID: 875 5271 2491 | Meeting-Passwort: 439101) möglich, eine Aufnahme der Lesung wird später HIER online gestellt.

