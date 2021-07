Lilo Wanders mal ganz anders

× Erweitern Foto: www.vipvelo.de Lilo Wanders

Sie ist eine Legende! Aber nicht jeder der jetzt jungen Queers weiß, wer Lilo Wanders eigentlich ist und warum sie für die LGBTIQ*-Bewegung durchaus wichtig war und ist. Bei einer Radtour aufm Hamburger Kiez wurde sie von Patrick Hesse, dem Macher des Interview-Formats „VIP VELO“, interviewt.

Die TV-Moderatorin (unter anderem „Wa(h)re Liebe“ von 1994 bis 2004 auf VOX) und Buchautorin ist eine Hamburger Legende, die viel bewirkt hat und in Hamburg und im Fernsehen für Sichtbarkeit und Aufklärung sorgte, als dies noch nicht so alltäglich war wie heute in Zeiten von Social Media und queeren TV-Shows. Sie war und ist eine belesene Aktivistin!

„Lesen war und ist für mich das Zweitschönste, und ich kenn mich aus. Das reicht von der Bibel über das Dekameron bis zu Romanen der Neuzeit. Manches ist komisch, anderes direkt und derb. Es gibt aber auch Beispiele, wo die Schilderung von Sexualität einfach nur tief berührt, weil es um mehr als die pure Lust geht und die Seele im Spiel ist ...“, so Lilo. Und was passiert bei „VIP VELO“? „Wir haben über ihr Leben, ihre Karriere, über ihre Kindheit, ihre Zeit in der Familie Schmidt, über Wa(h)re Liebe und ganz viel mehr gesprochen“, freut sich der Producer, Musiker und Moderator Patrick. „Auch haben wir ein lustiges Spiel gespielt und haben ganz viel über St. Pauli erfahren ... “ Hier gibt es den Clip: