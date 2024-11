Live in Deutschland: Bob The Drag Queen

„This Is Wild!“ erfreut im Januar. Die Show sei mehr als nur eine Comedy-Show: Sie sei ein Abenteuer in das Herz dessen, was Bob The Drag Queen zu einer wahren Ikone in der Welt der Unterhaltung macht.

„Bob The Drag Queen“, das Alter Ego des nicht-binären Komikers/Schauspielers Caldwell Tidicue, beschreibt sich selbst als „urkomisch, schön, talentiert und … bescheiden.“ Am 24.1.2025 ist Bob in Berlin zu erleben (Admiralspalast), am 29.1.2025 in Köln (Carlswerk Victoria). Am 30.1.2025 dann in Hamburg (Friedrich-Ebert-Halle). Da kommen Frühlingsgefühle auf! d2mberlin.de

