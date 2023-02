„Love Week“ in der WunderBar

× Erweitern Foto: B. Ebrecht

Foto: M. Rädel Amanda Cox ist (gefühlt) immer hier. Wir LIEBEN!

Hier liegt immer noch Liebe in der Luft, denn der vergangene Valentinstag war nur der Auftakt für die noch andauernde „Love Week“ in DER Bar in Hamburg.

Die Woche über locken spezielle Drinks zu sehr fairen Preisen, etwa Vodka Cranberry für sechs Euro oder #Ficken für 1,50 Euro ...

In der WunderBar (Talstraße 14) kann man auch sonst viel erleben: Partys, Promis, Diven, Hunks und queere Matrosen ... In Sachen Musik gibt es „Charts, 1970er, 1980er und je nach Stimmung auch mal Schlager zum Mitsingen und viele andere Sachen.“ Das Ganze sieben Tage die Woche und immer bis in die frühen Morgenstunden – und das seit 1991. wunderbar-hamburg.de