Queere Kurzfilme in Lübeck

Katja Briesemeister vom „Hamburg International Queer Film Festival“ und der Lübecker CSD e. V. laden am 20. Dezember zum queeren Kurzfilmgenuss „No Guts, No Glory – Queere Filme zur längsten Nacht“ ein.

Am kommenden Freitag wird es ab 20 Uhr queer in der Location 25, Hartengrube 25 – 27 in Lübeck. Gezeigt werden hier gleich sechs (!) Kurzfilme, die „mutige Menschen, die – mal kämpferisch, mal spielerisch – Wagnisse eingehen, wenn sie in Situationen geraten, in denen sie sich behaupten müssen“, wie vorab verraten wird.